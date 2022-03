Smartphones et tablettes reconditionnés : des informations lacunaires dénoncées par la DGCCRF

La DGCCRF a enquêté sur la vente de smartphones et tablettes reconditionnés. Le résultat est sans appel : des anomalies ont été constatées dans 62 % des établissements contrôlés. En cause notamment : l’« information délivrée aux consommateurs reste à améliorer ».

Réutiliser plutôt qu’acheter du neuf permet de réduire sa facture, aussi bien financière qu’écologique. Ce n’est que depuis février de cette année que l’expression « produit reconditionné » a enfin sa définition officielle en France. La conséquence d’un décret publié le 18 février, rétroactif au 1er janvier 2022.

Le reconditionné, c’est quoi ? (les différences avec l’occasion)

Il ne peut ainsi s’agir que d’un produit ou d’une pièce détachée qui a subi « des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ».

Le produit a ainsi « subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités », et cette intervention « inclut la suppression de toutes les données enregistrées ». Le décret prohibe plusieurs expressions comme « état neuf », « comme neuf », « à neuf ». Bref, les mentions qui peuvent tromper le consommateur sur le véritable statut du produit. Cela permet aussi de distinguer le « reconditionné » de l’« occasion ».

Ces précisions ne viennent pas seulement se caler sur la définition posée en Commission copie privée lors de l’extension de la redevance éponyme à ces biens de seconde vie. Elles devraient aussi permettre à la DGCCRF de disposer de nouvelles armes à l’encontre des intermédiaires, qu’elle pourrait accuser de mélanger serviettes et torchons dans les annonces de vente notamment en ligne.

La forte progression du reconditionné en France

Et justement, la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes vient de publier le résultat d’une enquête sur les smartphones et les tablettes reconditionnés. Sans surprise pour ceux qui ce sont déjà penché sur le sujet, le résultat n’est pas à la hauteur : « l'information délivrée aux consommateurs reste à améliorer », d’autant plus dans un marché en forte progression.