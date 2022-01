Réflexions philosophiques et scientifiques sur l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle est sur toutes les langues depuis des années maintenant. Elle est tantôt vue comme une solution miracle ou une aide précieuse, tantôt comme le mal et/ou une boite noire aux décisions parfois difficiles à comprendre pour le commun des mortels.

Afin de faire le point sur la situation, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives propose une interview maison croisée de deux chercheurs de renom dans ce domaine : Yann Le Cun (lauréat du prix Turing 2018, vice-président et Chief AI Scientist de Facebook) ainsi qu’Étienne Klein (philosophe des sciences et physicien au CEA).

Yann Le Cun commence par rappeler quelques bases avant d’entrer dans le vif du sujet : « Il n’existe pas de très bonne définition de l’intelligence, mais on pourrait dire qu’il s’agit de la capacité d’acquérir et d’appliquer des connaissances et des compétences pour atteindre un but précis. Ce n’est pas l’intelligence elle-même qui nous dicte ce but, elle nous en donne seulement les moyens ».

Et si on parlait plutôt d’intelligence machine