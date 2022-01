Métavers : « Évolution incontournable... ou simple effet de mode ? »

C’est la question à laquelle tente de répondre l’informaticien Michel Beaudouin-Lafon, professeur au Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique.

Le chercheur rappelle que les environnements collaboratifs remontent au moins aux années 90. Il cite par exemple le « système Dive, à l’université de Nottingham, où les avatars étaient dans un environnement qui simulait un bureau et où l’on pouvait mener des réunions à distance » et, plus récemment, Second Life.

« On peut mettre aussi dans la même catégorie des jeux qui ont émergé dans les années 2000, comme World of Warcraft. Ces environnements virtuels ont donc été popularisés par les jeux, mais aujourd’hui, on essaie d’en faire des plateformes pour y réaliser d’autres activités ».

À la question de savoir « sur quelles technologies repose le métavers, et qu’ont-elles d’innovant ou de révolutionnaire ? », la réponse est assez cinglante : « De révolutionnaire, rien. D’innovant, je dirais pas grand-chose puisque le métavers repose sur des technologies éprouvées. On peut y entrer à l’aide d’un écran et d’un clavier, mais l’accès se fait de préférence à l’aide de lunettes de réalité virtuelle, dont les premiers prototypes datent de 1967 ».

Concernant le métavers de Meta, il est assez pessimiste : « Pour ma part, je n’ai jamais cru qu’une technologie comme celle-ci pourrait prendre le dessus et devenir l’unique mode de communication. Ce discours sur le métavers ressemble à ce que l’on disait au sujet de Second Life. À l’époque, les entreprises avaient installé leurs boutiques et même les partis politiques se devaient d’être sur Second Life... qui est ensuite tombé en désuétude. À mon avis, on verra quelque chose de similaire ».

« On peut prévoir une explosion du métavers, puis le soufflé retombera, comme on l’a vu aussi pour les films en 3D. Il ne disparaîtra pas, mais trouvera sa niche », ajoute Michel Beaudouin-Lafon en guise de conclusion.