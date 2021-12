Au Cigref, les « grandes questions » de la stratégie de migration d'un SI dans le cloud

Adapter son système d’information (SI) aux services cloud est une « aventure stratégique pour l’entreprise » selon le Cigref qui apporte sa pierre à l’édifice en synthétisant les retours d’expériences de plusieurs sociétés avec un guide sous la forme de questions/réponses et quelques pièges à éviter.

Le Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises) est une association de loi 1901 créée en 1970. Elle se présente comme « représentative des plus grandes entreprises et administrations publiques françaises, exclusivement utilisatrices de solutions et services numériques ».

Le cloud « commande tous les autres » domaines

Elle vient de publier un rapport résumant les travaux de son groupe de travail sur le thème « Stratégies de migration dans le Cloud ». Il s’adresse donc principalement aux DSI, mais pourra également intéresser « toute personne souhaitant connaître l’état des lieux global de cette problématique dans les grands groupes français ».

Selon le Club, « le cloud n’est plus un simple sous-domaine parmi d’autres du secteur numérique. Il est désormais celui qui commande tous les autres et va devenir le socle incontournable pour les systèmes d’information des entreprises et des administrations publiques ».

Les enjeux sont évidemment différents pour chacun : il y a de « nombreuses lignes de départ et d’arrivée », pour résumer. Afin d’y voir un peu plus clair, un groupe de travail du Cigref « propose de revoir les grandes questions que se posent actuellement les organisations membres du Cigref sur la migration du SI existant vers le cloud ».

Pourquoi passer au cloud ? Business is business…