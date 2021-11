La DGCCRF ordonne le déréférencement de Wish, la plateforme contre-attaque

C’est une première. Bercy active l’une des nouvelles mesures prévues par le Code de la consommation afin de s’attaquer à la plateforme Wish. La DGCCRF va ainsi réclamer le déréférencement du site de e-commerce des principaux moteurs et des magasins d’application « afin de protéger au mieux les consommateurs ».

Début 2020, six associations de consommateurs du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) lançaient une campagne de vérifications sur des produits vendus sur les principales places de marché, dont eBay, AliExpress, Amazon et Wish. Au total, 165 produits sur les 250 achetés lors de ce test furent jugés dangereux.

« Entre fausses remises et produits dangereux, ce vendeur en ligne très prisé des jeunes multiplie les pratiques à la limite de la légalité ». Deux ans plus tôt déjà, l’UFC Que Choisir épinglait en ces termes Wish, plateforme américaine fondée par Piotr Szulczewski, un ancien de Google, et Danny Zhang, autrefois directeur chez AT&T.



La plateforme éditée par Contextlogic Inc. était également à l’index du rapport annuel de la DGCCRF (ou Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes). Les services de Bercy ont déjà transmis au procureur de la République les conclusions de ses investigations concernant plusieurs pratiques: des réductions calculées sur un prix de référence trompeurs, de bruyantes mises en avant de produits non disponibles, quand ce n’est pas la présence de produits aux logos et signes distinctifs s’apparentant à ceux de marques déposées notoires…

Une injonction sans réponse réponse satisfaisante