La culture élevée au rang des actifs stratégiques européens ?

« Les plateformes rachètent des salles aux États-Unis. D’une petite vaguelette, on peut rapidement passer à un tsunami » anticipe Pierre Jolivet. Aux Rencontres cinématographiques organisées au Touquet, l’univers du cinéma voit avec inquiétude les rachats prédateurs dans une économie où même le chinois Tencent peut avaler 20 % d’Universal Music.

« C’est un message envoyé par la plus grande dictature du monde, où la liberté est bafouée chaque jour », estime le représentant de la société civile des auteurs, réalisateurs et producteurs (ARP), un des organismes de gestion collective, et l'organisateur des Rencontres.

Interrogation soulevée dans la salle : la culture française ou européenne est-elle un actif stratégique comme peuvent l’être l’énergie et les transports, avec un État en capacité de préempter ces capitaux venus de l’étranger ?

Après avoir obtenu la directive sur le droit d’auteur, la directive SMA, qui a engagé l’obligation de contributions des plateformes étrangères, sans oublier les futurs règlements DSA et DMA rappelés par le commissaire Thierry Breton lors de son intervention, le monde du cinéma secoue une nouvelle crainte : celle de devenir vassal d’une culture qui ne partage pas ses valeurs.

Et le concept de souveraineté culturelle de ne pas tarder à arriver sur les devants de la scène, à l’aube de la présidence française de l’UE.

Posture défensive, posture optimiste