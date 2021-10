Des mouchards dans vos poches ?

Quatorze des experts les plus réputés en matière de sécurité informatique et de cryptographie viennent de publier un article où ils expriment leur opposition au Client Side Scanning (CSS, ou analyse côté client), du nom donné aux propositions visant à analyser les données avant qu'elles ne soient chiffrées.

Au lieu d'affaiblir le chiffrement ou de fournir aux forces de l'ordre des clés de porte dérobée pour déchiffrer les communications, certains acteurs de l'industrie et du gouvernement proposent en effet d'analyser de manière préemptive les données directement dans les appareils de l'ensemble des utilisateurs, lorsqu'elles figurent encore en clair, et avant qu'elles ne soient transmises chiffrées de bout en bout (End to End Encryption, ou E2EE).

Si des données illégales étaient détectées, leur existence et, éventuellement, leur source, seraient alors transmises aux autorités. Ses partisans affirment que le CSS serait une solution au débat sur le chiffrement et la sécurité publique : il garantirait en effet la confidentialité en garantissant le chiffrement de bout en bout, tout en permettant aux autorités d'identifier des contenus préjudiciables.

Une proposition d'Apple visant à détecter des contenus pédocriminels de la sorte dans les iPhone, iPad et Mac avait, cet été, fait polémique. De nombreux experts, chercheurs et personnalités comme Edward Snowden avaient été vent debout contre ce qu’ils considèrent comme une porte dérobée, poussant Apple à remiser sa proposition à plus tard.

Dans leur rapport de 46 pages, intitulé « Des mouchards dans nos poches : les risques du Client-Side Scanning », les auteurs (dont Ross Anderson, Matt Blaze, Jon Callas, Whitfield Diffie, Susan Landau, Peter G. Neumann, Ronald L. Rivest et Bruce Schneier) soutiennent a contrario que le CSS ne garantit pas de prévention efficace de la criminalité, ni n'empêche la surveillance :

« En effet, l'effet est inverse. Le CSS, de par sa nature, crée de graves risques pour la sécurité et la vie privée de toute la société, tandis que l'assistance qu'il peut fournir aux forces de l'ordre est au mieux problématique. »

Une ligne rouge