Pédopornographie : Apple remet ses mesures controversées à plus tard

Il y a un mois environ, Apple annonçait trois grandes mesures pour lutter contre l’exploitation des enfants. Elles devaient prendre place dans iOS/iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8, attendus dans les semaines qui viennent.

La mesure principale consistait à analyser les photos avant leur entrée dans iCloud pour que leur empreinte (hash) soit comparée à une base d’images pédopornographiques connues. Elle concentrait l’essentiel des critiques et était vue par de nombreux experts en sécurité et associations de défense de la vie privée comme une porte dérobée, dans laquelle les gouvernements allaient s’engouffrer.

Venait ensuite une fonction de surveillance d’iMessage, un algorithme devant repérer automatiquement les images pouvant choquer les jeunes utilisateurs (moins de 17 ans) quand leurs appareils sont reliés à un compte Famille. Enfin, Siri devait orienter plus efficacement les parents vers les centres de signalements pour les contenus pédopornographiques.

Ces mesures, prévues uniquement aux États-Unis, sont finalement repoussées. Les cris ont été nombreux et Apple s'est embourbée dans les explications. Sur la page de présentation initiale des fonctions, on peut lire une mise à jour, publiée vendredi :

« Compte tenu des retours des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d'autres personnes, nous avons décidé de prendre du temps supplémentaire dans les mois à venir pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de lancer ces fonctionnalités de protection des enfants d'une importance cruciale ».

Aucune date n’est fournie, et beaucoup espèrent déjà que ce délai se transformera en annulation pure et simple. Dans une série de tweets, Matthew Green dit son soulagement. Edward Snowden parle d’une grande victoire, de l’intérêt de ne jamais baisser les bras, et rappelle que le combat n’est pas terminé.

Nous reviendrons prochainement sur cette décision et plusieurs autres. La direction d’Apple semble sentir le vent tourner et a fait quelques pas en arrière dans plusieurs domaines, notamment son App Store.