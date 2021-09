Ubuntu 21.10 bêta : nouvel installeur et GNOME 40 pour Impish Indri

Nous voici en automne, et comme toujours à cette époque de l’année, les nouvelles versions d'OS se dévoilent dont la bêta de la prochaine Ubuntu, disponible pour test. Elle se nomme Impish Indri, littéralement « indri espiègle ». L’indri est le plus grand lémurien vivant et provient – on s’en doute – de Madagascar.

Ubuntu 21.10 est la dernière révision semestrielle de la distribution avant la 22.04, qui sera la nouvelle LTS. Si la mouture 21.04 avait peu marqué les esprits tant les changements étaient discrets (en dehors de Wayland), la 21.10 est un peu plus richement dotée. Avec l’arrivée de GNOME 40, Canonical se risque en effet à casser quelques habitudes.

Un nouvel installeur flambant neuf