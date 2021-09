OpenSSH 8.7 : transférez un fichier entre deux serveurs grâce à une clé de sécurité (FIDO ou U2F)

La copie sécurisée (SCP) d'OpenSSH permet de transférer des données entre un client et un serveur, ainsi qu'entre deux serveurs depuis une machine locale. Une fonctionnalité peu connue, très utile, mais qui n'était pas toujours simple à utiliser. Avec OpenSSH 8.7 elle s'améliore, on vous explique comment.

Le protocole Secure Shell (SSH) permet de se connecter à distance à un serveur et de transférer des fichiers depuis ou vers un client. L'utilisateur peut s'authentifier à travers un identifiant et un mot de passe ou une paire de clés cryptographiques. Pour cela, il faut que le serveur dispose d'une liste de clés publiques autorisées et le client d'au moins une clé privée correspondante. Celle-ci peut être protégée de différentes façons.

Clés de sécurité et OpenSSH : de mieux en mieux

Jusqu'à récemment, une phrase de passe pouvait être ajoutée, évitant à une personne mal intentionnée ayant accès à la clé privée de pouvoir l'utiliser. Cet élément doit cependant être mémorisé et n'est pas toujours aisé à mettre en sécurité. Depuis OpenSSH 8.2 on peut donc utiliser une clé répondant au standard U2F ou FIDO.

Avec la version 8.7 sortie fin août, une autre nouveauté fait son apparition : la copie sécurisée (SCP) d'OpenSSH évolue et permet de transférer des données d'un serveur à un autre en s'authentifiant de manière interactive, c'est-à-dire avec une méthode nécessitant une intervention de l'utilisateur.

Cet ajout est permis par une modification du protocole sous-jacent qui passe désormais par SecureFTP (SFTP). Comment cela fonctionne-t-il et comment l'utiliser ? On a testé pour vous.

OpenSSH 8.7 : merci la rolling release