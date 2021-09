WinSCP : l'outil de transfert à tout faire

Avec SSH, on peut se connecter à un serveur, mais aussi échanger des données. Des protocoles comme SCP ou SFTP le permettent, en ligne de commandes mais aussi via des applications disposant d'interface graphique comme WinSCP. Un outil open source aux multiples atouts.

En 2021, envoyer des données en ligne et les déplacer de serveurs en serveurs se fait au travers de pages web, de services SaaS et autres outils de synchronisation. Des stratégies plus flexibles qu'aux débuts d'Internet, où les sites se mettaient en ligne à coups de sessions FTP, un protocole pas toujours très sécurisé (qui revient en force).

Cela nécessite toutefois des configurations particulières. Que faire lorsque la seule chose dont on dispose est un serveur avec comme seul accès un Secure Shell (SSH) ? Certains ont eu la bonne idée d'utiliser ce protocole comme un tunnel pour d'autres à travers SFTP (SSH File Transfer Protocole) ou SCP (Secure Copy).

Ils sont exploitables en ligne de commandes mais sont aussi implémentés dans des applications proposant une interface graphique. L'une d'entre elles est WinSCP. Distribuée sous licence GPL, elle permet le transfert et la synchronisation de fichier, peut être installée ou utilisée de manière portable, servir de base à des scripts, gère le chiffrement à la volée ou la connexion à des services de stockage objet compatibles S3.

Voici ce qu'il faut en retenir.

Au commencement était Secure Copy (SCP)