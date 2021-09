OpenSSH 8.7 : du changement pour la copie sécurisée

Les notes de version évoquent un support expérimental du protocole SFTP pour le transfert de données entre un client et un serveur plutôt que SCP/RCP. Pour l'utiliser, tapez scp -s (le flag disparaîtra lorsque ce sera le mode par défaut). La commande scp -O permet d'être sûr d'utiliser l'ancienne méthode.

On apprend au passage que la copie de machine distante à machine distante gère désormais tous les modes d'authentification et non plus ceux qui ne sont pas interactifs. (Cette fois il faut utiliser scp -R pour un transfert à l'ancienne).

D'autres petits changements ont été introduits, ils sont détaillés par ici.