Windows 11 et machines virtuelles : Proxmox VE et Virtualbox progressent

En juin dernier, Microsoft dévoilait Windows 11. Un « nouvel » OS qui venait avec de nombreuses restrictions, imposées pour des raisons de sécurité selon l'éditeur. Si les hyperviseurs devaient être épargnés, on apprenait à la dernière minute que ce n'était pas le cas. Depuis, les versions de test se multiplient.

Lorsque l'on a découvert en juin que Microsoft allait imposer TPM 2.0 et la compatibilité Secure Boot pour installer Windows 11, un document rassurait les éditeurs d'hyperviseurs : cela ne les concernait pas. Mais à la mise en ligne de la build finale (22000.194), changement de ton : finalement, les machines virtuelles sont aussi concernées.

Depuis, Microsoft ne s'est pas vraiment expliqué sur son choix, mais l'a tout de même imposé. Bonne nouvelle pour les adeptes de son Hyper-V : il était déjà prêt. Et les autres ? Comme nous avions eu l'occasion de le vérifier depuis, c'était plus compliqué. Proxmox VE et Virtualbox (Oracle) devaient notamment modifier leur fonctionnement.

N'ayant que quelques semaines pour s'adapter, ces entreprises et leurs communautés n'ont pu être prêtes pour le 5 octobre. Mais au fil des versions de test, on voit apparaître les options nécessaires au bon fonctionnement sous Windows 11, sans bidouille du registre. Suffisant pour nous permettre de premiers essais.

VirtualBox simplifie à l'extrême