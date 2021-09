Windows 11 : la build 22000.194 met à jour des applications de base et durcit le ton pour les VM

Comme nous l'évoquions récemment, c'est une partie du travail de fond entamé par les équipes de Microsoft autour de son nouvel OS.

Alors que le lancement approche à grand pas, la branche 22000 qui servira de base à cette mouture a droit à quelques derniers ajustements. Ainsi, l'outil de capture d'écran, la calculatrice, et l'horloge (avec gestion du focus) arrivent dans des versions renouvelées.

D'autres sont attendues au tournant, comme Paint. Bien entendu, cette build intègre de nombreux correctifs au passage.

Microsoft précise également que les machines virtuelles devront désormais respecter les besoins techniques de Windows 11 : 64 Go de stockage, 4 Go de mémoire, CPU à 2 cœurs ou plus, ou encore TPM 2.0 (qui peut être émulé par l'hyperviseur), etc.

Si ce n'est pas le cas, elles ne seront plus maintenues à jour, comme pour les PC classiques. Dans Hyper-V, les machines virtuelles doivent être de seconde génération. Une position étonnante puisque dans un document publié en juin, l'entreprise semblait décidée à opter pour une attitude plus coulante vis-à-vis des machines virtuelles.

Nous reviendrons sur les conséquences de ces restrictions dans un prochain article.