Crise sanitaire : le sénateur Pierre Ouzoulias dénonce un système de surveillance de tous, par tous

Comment analysez-vous cette semaine d’examen du projet de loi de gestion de la crise sanitaire ?

On peut prendre le sujet avec différentes optiques. D’abord, celle du vécu d’un parlementaire. Comment est-il possible dans un état de droit de transposer, en quasiment une semaine, un discours présidentiel en une loi ?

Tout est venu de cette intervention du Président de la République, précédée d’aucun débat, aucune discussion, d’aucune analyse scientifique des données puisque tout se fait en Conseil scientifique de Défense où les travaux sont confidentiels.

Tout le monde apprend, le gouvernement compris, quelle va être la ligne directrice de la politique française face à la crise sanitaire.

Le Président a demandé quasiment de façon impérative – c’est une injonction – de transformer ses déclarations en loi. Et le Parlement a eu une semaine, sans prendre l’attache de la CNIL, des organisations syndicales, sans entendre les associations de défense des libertés individuelles.

On a voulu, dans un délai incompatible avec le respect des procédures parlementaires, voter un texte avant le dimanche minuit.

J’ai siégé, avec d’autres, au Sénat du samedi 9h30 au dimanche 4h20 du matin, sur un projet de loi pas abouti, très dangereux sur énormément d’aspects qui touchent aux libertés individuelles et aux droits constitutionnels.

Je me suis aperçu que finalement en face, côté gouvernemental, il y avait au pire, une forme de mépris pour la représentation parlementaire : il fallait que le Sénat vote sans modification. Au mieux, une forme d’impréparation, d’improvisation absolue.

J’ai interpellé à plusieurs reprises leur ministre au banc, Mme Bourguignon, en lui demandant de nous répondre.

Quelles furent ses réponses ?

Aucune. Pendant de très longues heures, quand la présidente de la séance demandait l’avis du gouvernement, le ministre répondait simplement que l’avis était défavorable.

Il n’y a pas eu de débat. Aucun débat.

Ce qui est à mon avis une violation de la Constitution, qui réclame que les débats parlementaires permettent l’intelligibilité de la loi. On ne débat pas simplement pour voter, ou pas, un texte au Parlement, mais aussi pour éclairer le citoyen sur la procédure législative. C’est essentiel, cela lui permet de s’approprier la loi, de se faire une opinion de ce qui va ou qui ne va pas.

Quand le gouvernement refuse de débattre, il viole non seulement le droit des parlementaires, mais aussi celui des citoyens, parce qu’il est fondamental ensuite, au Conseil constitutionnel et au Conseil d’État, de revenir à l’intention du législateur, comprendre ce qu’il a voulu faire. S’il est dans l’impossibilité de dialoguer avec le gouvernement sur ses intentions réelles par rapport à la loi, il n’y a plus de recours possible.

On pourrait opposer qu’il y a eu une étude d’impact et un avis du Conseil d’État lors du dépôt du texte…

Sur un texte comme cela, avec une procédure normale, il aurait fallu une navette complète. Là on est dans le cadre d’une procédure accélérée, une seule lecture à l’Assemblée, une seule au Sénat. Il nous aurait fallu un mois pour étudier le texte dans le détail, aller vers les associations, pour essayer de comprendre.

Ce n’est pas un secret, je travaille beaucoup avec la Quadrature du Net sur les aspects des libertés individuelles et du numérique. J’aurais pris le temps de faire des réunions d’études, discuter, faire venir d’autres associations, etc. Là, on est privé de tout cela.

On reçoit le texte voté par l’Assemblée nationale, on n’a quasiment pas le temps ! On a eu une heure pour l’examiner et partir en séance. Pire sur les conclusions de la Commission Mixte Paritaire : je rentre en séance pour donner l’avis du Sénat sur ces conclusions, je n’ai pas le texte ! C’est ce que j’ai dit par un rappel au règlement : on nous a demandé de siéger en aveugle. On est au-delà de ce qu’il est possible d’admettre dans le cadre d’une procédure accélérée !

On est plutôt dans le mode de l’injonction présidentielle. Pour un autre média, j’ai appelé cela un lit de justice, à savoir une procédure de l’ancien régime par laquelle quand le roi s’invitait au Parlement de Paris. Son point de vue l’emportait. Il n’y avait plus de discussion possible. Quelque part, il y a un retour à des formes arbitraires qui tiennent de l’ancien régime.

Pour autant, on a eu un texte arbitré en commission mixte paritaire. En êtes-vous satisfait ?