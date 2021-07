Passe sanitaire : les critiques adressées au Conseil constitutionnel par les sénateurs socialistes

Devant le Conseil constitutionnel, les mesures mises en œuvre au titre de l’extension du passe sanitaire porteraient d'abord une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’aller et venir.

Et pour cause, le texte adopté hier ne distingue plus selon que le lieu concerné rassemble, ou non, un grand nombre de personnes. L’exemple symptomatique : les cafés ou restaurants, qu’ils soient dans un petit village ou au centre de Paris, qu’ils disposent d’une terrasse ou non, seront à la même enseigne. Celle de l’exigence d’un justificatif sanitaire.

En comparaison, le Conseil d’État avait plaidé en faveur d’une approche plus chirurgicale qu’un tel traitement unique à l’ensemble des lieux, évènements, loisirs concernés.

Atteinte à la liberté d'entreprendre