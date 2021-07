5G en France : plus de 16 000 sites ouverts commercialement, Lille saute le pas

En France, plus de 16 800 sites proposent désormais de la 5G, dont plus de 10 000 rien que pour Free Mobile. Chaque opérateur dispose de sa propre stratégie, qui n'évolue pas vraiment au fil du temps. En ce mois de juillet, la 5G débarque enfin à Lille, chez les quatre opérateurs nationaux.

Comme chaque mois depuis le lancement de la 5G en France, l’Arcep publie le bilan des antennes ouvertes commercialement par les opérateurs, et ce dans les différentes bandes de fréquences (700, 2 100 et 3 500 MHz). Il s’agit pour rappel de données transmises par les opérateurs, sans vérification in situ de la part du régulateur.

Fidèles à notre habitude, nous avons regroupé l’ensemble des chiffres dans deux tableaux permettant de suivre les évolutions des uns et des autres au fil des observatoires de l’Autorité.

Sans surprise, les tendances restent les mêmes. Free Mobile caracole toujours en tête en déployant massivement dans les 700 MHz, lui permettant ainsi de proposer une large couverture de la population. Bouygues Telecom et SFR misent sur un mélange de 2 100 et 3 500 MHz, tandis qu’Orange propose principalement du 3,5 GHz.

Voyons maintenant les chiffres dans le détail.

10 239 sites pour Free Mobile, 1 597 sur les 3,5 GHz pour Orange