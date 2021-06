Les fortes ambitions de la Chine pour Mars : aller-retour fin 2030, missions habitées dès 2033

Fort du succès de son rover et de ses missions lunaires, la Chine prévoit d’effectuer un aller-retour sur Mars en 2030 afin de récupérer des échantillons et préparer le terrain à une mission habitée dès 2033. Elle ne compte pas s’arrêter là un lancement tous les deux ans jusqu’en 2043. De quoi relancer la course à la conquête spatiale ?