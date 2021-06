La Chine envoie trois astronautes vers sa Station spatiale

La mission Shenzhou-12 a été lancée via une fusée Longue Marche-2F dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine.

Le Centre d'informations Internet de Chine indique que trois membres d’équipage ont pris place dans le lanceur : « le commandant Nie Haisheng, vétéran de 56 ans qui a participé aux missions Shenzhou-6 et Shenzhou-10, Liu Boming, 54 ans, qui faisait partie de la mission Shenzhou-7, et Tang Hongbo, 45 ans, dont il s'agit de la première mission spatiale ».

« Après son entrée en orbite, le vaisseau Shenzhou-12 s'amarrera avec Tianhe, module de base de la station spatiale, formant un complexe avec Tianhe et le vaisseau cargo Tianzhou-2. Les astronautes séjourneront dans le module de base », ajoute le site officiel chinois.

Entre la mission cargo Tianzhou-2 et celle-ci, la Chine parvient à respecter le planning prévu. La prochaine grosse étape est prévue pour 2022, avec la mise en orbite des deux Wengtian et Mengtian, via des fusées Longue-Marche 5B. D’ici là, d’autres vols habités (Shenzhou) et missions cargos (Tianzhou) sont prévus.