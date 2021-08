Chez Apple, un programme chargé pour Swift, SwiftUI et Swift Playgrounds

Si la WWDC 2021 a été douce sur les plateformes, la situation est différente pour les développeurs. Loin des feux de la rampe, les nouveautés proposées sont importantes et nombreuses, d’un flux CI/CD pour Xcode aux améliorations de SwiftUI, en passant par la réalité augmentée.

Beaucoup ont jugé la WWDC 2021 « mollassonne » cette année. Et pour cause, les nouveautés annoncées pour iOS/iPadOS 15, macOS 12 Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 manquent d’éclat.

Pour la plupart, on est dans l’amélioration de fonctions existantes, la répercussion des fonctions d’iOS sur d’autres systèmes et la création de synergies. Même si ces dernières sont bienvenues, elles s’adressent avant tout aux personnes ayant déjà un pied solidement ancré dans l’univers Apple.

Mais le plus intéressant est intervenu loin des projecteurs du grand public. Quand le temps de « l’esbroufe » est passé, le programme des nouveautés pour les développeurs est nettement plus savoureux. Dans ce domaine, Apple a fait plusieurs annonces majeures, notamment pour Xcode et Swift, sans parler des nouvelles API.

