Vie privée et sécurité : Apple monte d’un cran

Il faut bien l'avouer, la conférence d'ouverture de la WWDC 2021 d'Apple était assez molle. La précédente avait un niveau élevé avec de grandes annonces pour iOS 14, notamment pour la limitation du tracking publicitaire. Mais aussi à travers l'arrivée de Big Sur, des SoC M1 et la modernisation générale de l’interface.

Rien de tout ça cette année, Apple étant dans une phase où il faut peaufiner l'existant, aller plus loin maintenant que les grandes lignes sont tracées. Les représentants de l'entreprise se sont donc contentés d’assembler une longue liste de petites évolutions, certaines attendues. Avec tout de même quelques surprises.

Et les principales concernent les deux nouveaux « dadas » d'Apple : la sécurité et le respect de la vie privée. Tout d'abord avec une évolution de l’offre iCloud, qui va devenir iCloud+. Les intentions de la société sont claires : motiver toujours plus les clients à prendre un forfait. Pour y parvenir, la société ajoute à toutes les formules payantes des fonctions supplémentaires, permettant aux utilisateurs de se sentir plus en sécurité, simplement.

iCloud Private Relay, le VPN à la sauce Apple