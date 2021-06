La CNIL évoque son action passée et son futur

Comme tout le monde ou presque, la CNIL a vu son année 2020 très largement bouleversée par la crise sanitaire. Elle dresse le bilan de ses actions, entre urgences, accompagnement et répression. Elle dévoile aussi ses ambitions pour les années à venir pour « continuer à répondre efficacement aux demandes des citoyens ».

Dans son 41e rapport annuel d’activité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait le bilan de l’année passée en ratissant large : « Impact de la crise sanitaire, nouvelles règles sur les cookies, cybersécurité et souveraineté numérique », tout y passe.

Un peu moins de plaintes en 2020

Avant d’entrer dans les détails, la Commission plante le décor d’une année 2020 marquée « par un nombre de plaintes toujours élevé et une augmentation considérable des violations de données, trois ans après l’entrée en application du RGPD ». 121 439 appels ont été reçus et 20 452 requêtes par voie électronique (+ 18 % en un an).

Les visites sur ses sites (cnil.fr, linc.cnil.fr, educnum.fr…) étaient en hausse de 21 % l’année dernière et s’approchaient des 10 millions. Une enquête interne a été menée pour savoir ce que les visiteurs souhaitaient davantage trouver sur les sites : des outils et modèles de document ainsi que des conseils pratiques arrivent en tête, avec respectivement 30 et 29 % des retours. En tout, 13 585 plaintes ont été adressées à la gardienne des libertés individuelles (dont 95 % en ligne), « soit 62,5 % d’augmentation depuis la mise en œuvre du RGPD ».

Ce chiffre est par contre en petite baisse par rapport à 2019 où il y avait eu 14 137 plaintes. Pour la CNIL, cela confirme quoi qu’il en soit une « prise de conscience conséquente des Français vis-à-vis de leurs droits ».

Les plaintes 2020 portaient principalement sur « la diffusion de données sur internet (demande de suppression de contenus), la prospection commerciale (opposition à recevoir de la publicité), les dispositifs de surveillance au travail (vidéosurveillance avec accès à distance aux images, géolocalisation, etc.), l’inscription dans des fichiers de la Banque de France, ainsi que les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit d’accès (information sur l’origine des données, etc.) ». 4 528 de 13 585 plaintes ont eu une réponse « rapide », tandis que les 9 057 autres « ont nécessité une étude plus approfondie ».

Toujours dans le registre de ses missions de conseil et de réglementation, la CNIL a participé à 20 auditions parlementaires, publié 139 délibérations, dont 96 avis sur les projets de texte. Elle en profite pour rappeler que son budget de fonctionnement est de 20,1 millions d’euros et qu’elle compte 225 employés.

Notre dossier sur le bilan 2020 de la CNIL, son futur et ses prévision 2030 :

La CNIL évoque son action passée et son futur

Les prévisions de la CNIL pour la vie privée en 2030 (à venir)

49 mises en demeure, 14 sanctions, plus de 138 M€ d’amendes