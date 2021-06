Comment imaginer le futur d’ici une dizaine d’années ? La CNIL se lance dans cet exercice périlleux avec comme axe de travail, les données à caractère personnel et la vie privée. Sans avoir la prétention d’apporter une réponse, elle détaille trois scénarios possibles, aussi différents qu’inquiétants, qui ont le mérite de soulever plusieurs questions.

Dans son dernier rapport d’activité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés dressait son bilan de l’année 2020, particulière à plus d’un titre. Il était évidemment question de l’impact de la crise sanitaire, des nouvelles règles sur les cookies, de cybersécurité et de souveraineté numérique.

La CNIL évoquait aussi les grandes lignes de ses actions à venir. Elle souhaite par exemple se faire davantage connaitre du grand public, ajoutant que cette prise de conscience « constitue un enjeu stratégique majeur », car elle est nécessaire pour continuer de « répondre efficacement aux demandes des citoyens ».

Elle veut également « rendre visibles les infrastructures de données » et « encourager le développement et la création de nouveaux corps intermédiaires de la donnée », via des associations de consommateurs par exemple.

Dans un autre document tout aussi intéressant, le pôle Innovation, Études et Prospectives ainsi que Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL (LINC) proposent « une exploration prospective et spéculative » sur la protection de la vie privée à l’horizon 2030.

Notre dossier sur le bilan 2020 de la CNIL, son futur et ses prévisions 2030 :

La CNIL évoque son action passée et son futur

Les (inquiétantes) prévisions de la CNIL pour la vie privée en 2030

Réflexions sur les différentes inégalités et leurs conséquences