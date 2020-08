La publicité segmentée arrive dans votre télévision, entre espoirs et craintes

Promis de longue date par le ministère de la Culture, le décret était attendu comme le messie par le monde de la publicité. Avec sa publication au Journal officiel, les chaînes vont pouvoir diffuser des pubs adaptées à chaque foyer. Dans le jargon « adressées » ou « segmentées ». Il lève dans le même temps l'interdiction dont souffrait le cinéma.

Franck Riester, encore ministre de la Culture, l’avait promis. Plusieurs fois. Et c’est Roselyne Bachelot, nouvelle locataire de la Rue de Valois, qui se charge de sa mise en œuvre. La publicité segmentée ? Un coup de canif au régime traditionnel forgé par l’article 13 du décret du 27 mars 1992. Régi par la loi de 1986 sur la liberté de communication, il imposait jusqu’à présent aux chaînes nationales de diffuser leurs spots « simultanément dans l’ensemble de la zone de service ».

Qu’ils soient à Strasbourg, Marseille, Brest ou Toulouse, voilà pourquoi les téléspectateurs voyaient au même moment la même publicité, pour le même produit, à la même minute de diffusion, sauf exceptions liées aux expérimentations et surtout aux décrochages régionaux de France 3.

Fin de l’« iniquité » dénoncée par Franck Riester

Souci, le fromage publicitaire n'étant pas extensible à l’infini, les acteurs du web ont pu proposer aux régies des prestations nettement plus ciblées que ceux de la télévision traditionnelle. « On se retrouvait dans une iniquité de traitement entre les chaînes de télévision et les acteurs de l’Internet au détriment du financement des chaînes de TV qui ont un rôle majeur à jouer dans le paysage audiovisuel » , regrettait Franck Riester.

Désormais, avec ce fameux décret, TF1, M6, France Télévisions et les autres vont désormais disposer des « mêmes outils modernes (...) pour augmenter leur volume de publicité [et] pérenniser leur modèle économique », anticipait-il en février dernier sur l’antenne de France Inter.

Des publicités désormais adressées, sauf exception