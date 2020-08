La DGCCRF dessine les contours du futur Bloctel

Deux jours seulement après la promulgation de la nouvelle loi sur le démarchage téléphonique (qui multiplie notamment le montant des amendes par cinq), la DGCCRF a rendu publics les prémices du futur Bloctel. Il devra « faire émerger une nouvelle ingénierie et un nouveau modèle économique, plus efficace et plus fiable ».

Ce 25 juillet était publiée au Journal officiel la loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Définitivement adoptée le 15 à l'Assemblée (voir le dossier), elle partait du constat qu'en la matière, « force est de constater que le dispositif Bloctel ne répond pas à ces problématiques actuelles ».

Mis en place en 2016, Bloctel avait été pensé comme une « liste d'opposition au démarchage téléphonique sur laquelle peut s'inscrire gratuitement tout particulier ou entreprise ne souhaitant plus être être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n'a pas de relation contractuelle en cours ».

Or, soulignait la proposition déposée en octobre 2018, de nombreuses entreprises ne respectent pas la loi, voire « escroquent les consommateurs à dessein ». Ce pourquoi, et alors qu’environ 1 100 entreprises seulement avaient adhéré au dispositif, son objectif était de « protéger le consommateur, tout en préservant les emplois issus d’entreprises françaises et de centres d’appels basés en France ».

L’abonnement à Bloctel coûte en effet « relativement cher selon l’activité de démarchage de l’entreprise ; jusqu’à 40 000 € pour une entreprise qui démarche mensuellement ». Elle proposait dès lors qu'un audit relève les dysfonctionnements afin d’améliorer le service, optimiser ses moyens et faire en sorte que « davantage d’entreprises adhèrent à un service moins cher et plus efficace ».

L'objectif était également de « mieux faire connaître Bloctel (...) ainsi que les droits qui y sont rattachés », et renforcer les sanctions associées. La proposition de loi visait enfin à améliorer la lutte contre le spam vocal ou ping call, technique frauduleuse consistant à appeler un numéro de téléphone en ne laissant sonner qu’une seule fois, en espérant que le destinataire rappelle le numéro, surtaxé.

À cet effet, la proposition de loi voulait permettre aux opérateurs télécoms de ne pas reverser le trafic issu d’une fraude avérée suite à divers signalements certifiés afin de reverser l'argent, a contrario, aux clients lésés, mais également de « faciliter la coupure des numéros d’un acteur multirécidiviste ».

Le Parlement remplace l'opt-in par l'opt-out

Le 1er juillet, la commission mixte paritaire examinait la proposition de loi passée, après deux navettes parlementaires, de 6 à 11 articles. André Reichardt, rapporteur pour le Sénat, rappelait avoir « cherché le bon équilibre entre la protection des consommateurs et la volonté de ne pas mettre à mal un secteur qui représente près de 60 000 emplois (..) qui s’adressent à des publics peu qualifiés certes, mais qui acquièrent des compétences », et tint à souligner que « sur le territoire français, il ne s’agit pas d’emplois précaires ».

Le sénateur Jean-Pierre Sueur rappela de son côté que « les membres du groupe socialiste et républicain se sont abstenus sur le texte du Sénat. Notre position est simple : nous souhaitons l’instauration du consentement préalable des citoyens pour recevoir des appels de démarchage commercial ». Il évoqua à ce titre deux principaux arguments : « certaines personnes âgées renoncent à décrocher le téléphone en raison de ces démarchages intempestifs, ce qui est problématique » d'une part. D'autre part le fait qu'« en outre, le principe du consentement préalable est présent dans près de onze pays d’Europe ».

Christophe Naegelen, député (divers droite-UDI), rapporteur pour l’Assemblée nationale et auteur de la proposition de loi, estima a contrario que « le consentement préalable ne résoudrait en rien la question de la fraude. Il faut, au contraire, une démarche de responsabilisation des opérateurs pour contrôler les entreprises qui démarchent de manière illégale », ce pourquoi il avait remplacé « le consentement préalable par l’opposition expresse », et donc l'opt-in par l'opt-out.

Concrètement, explique UFC-Que Choisir, « une entreprise ne pourra plus démarcher un ancien client ni proposer à un client actuel un service qui n’a rien à voir avec l’offre souscrite. En revanche, elle pourra toujours l’appeler pour lui proposer de souscrire une option, une nouvelle offre, ou lui vendre un accessoire ».