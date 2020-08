iOS 14 : Safari, vie privée plus stricte, Santé et Car Keys

Après avoir évoqué les nouveautés les plus visibles d'iOS 14, penchons nous sur les détails, et notamment sur Safari et tout ce qui touche à la vie privée. Le navigateur hérite en bonne partie des améliorations prévues pour la version macOS. Santé et Car Keys complètent le tour de piste.

Les nouveautés de la version mobile de Safari sont reprises de celle macOS Big Sur, à laquelle nous avons consacré un article. Toutes ne sont cependant pas disponibles. On retrouve plus particulièrement la traduction. La fonction est censée être disponible vers l’anglais, l’espagnol, le chinois, le français, l’allemand, le russe et le portugais brésilien.

Safari s’aligne partiellement sur la version macOS

« Censée » parce qu’en pratique, l’icône de traduction – qui doit apparaitre dans la barre d’adresse quand une page compatible est détectée – ne s’est jamais présentée à nous. On attend donc les prochains bêtas pour mieux cerner l’efficacité du mécanisme.

Côté vie privée, Safari pour iOS fournit les mêmes rapports que sous macOS. On y accède par la même icône « aA » à gauche de la barre d’adresse des fonctions de présentation (ce qui n’est d’ailleurs pas particulièrement logique). Dommage cependant, la version iOS ne se limite qu’aux rapports de synthèse.

On peut certes y voir le nombre de traqueurs bloqués sur les 30 derniers jours, la proportion de sites web ayant contacté au moins un traqueur, le traqueur le plus contacté et ainsi de suite, mais pas les statistiques pour le site en cours.

En outre, et comme sur macOS, on ne peut pas couper la protection pour un site spécifique, alors que les concurrents équipés de mécanismes de ce genre le proposent tous.

On retrouve également la surveillance des mots de passe. Si (et seulement si) l’utilisateur se sert du Trousseau pour les stocker, Apple se charge de surveiller d’éventuelles correspondances avec des fuites d’informations. Dans ce cas, un avertissement sera lancé à l’utilisateur, qui sera invité à changer son mot de passe.

Pour rappel, Safari propose déjà des mots de passe aléatoires et complexes en suggestion dans les formulaires. En outre, l’utilisateur pourra basculer sur Sign In with Apple, si la fonction est supportée par l’application tierce.

Vie privée : la vis se resserre