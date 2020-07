Windows 10 : la version 20H2 dévoile ses nouveautés, dont un menu Démarrer remanié

On attendait une révision semestrielle mineure de Windows 10 pour cette fin d'année, à peine plus perceptible qu'un Patch Tuesday. Microsoft introduit finalement des modifications d'interface, dont celle en préparation depuis plusieurs mois pour le menu Démarrer.

Il y a cinq ans, presque jour pour jour, Windows 10 était lancé. Depuis, le système d'exploitation est passé par bon nombre d'évolutions majeures. Elles sont maintenant semestrielles. L’année dernière cependant, après une édition 1903 riche en nouveautés, Microsoft avait publié une 1909 n’apportant que peu de fonctions.

L’éditeur n’y avait essentiellement inséré que des correctifs de fiabilité et des optimisations diverses. On trouvait çà et là quelques apports, comme l’ajout rapide d’évènement depuis le calendrier de la barre des tâches, mais la 1909 était finalement loin d’une de ces grandes révisions semestrielles auxquelles Microsoft nous avait habitué.

Beaucoup s’étaient alors posé la question : et si ce cycle se reproduisait chaque année ? On aurait alors une version réellement majeure au printemps, puis une autre à l’automne consacrée aux corrections et optimisations. Mais non : Microsoft répond sur le sujet qu’il s’agissait d’une exception.

Pourtant, jusqu’à très récemment, la 20H2 devant être finalisée d'ici la fin de l'année n’avait pas la moindre nouvelle fonction visible. Alors même que Microsoft avait juré sur ses grands dieux qu’on ne l’y reprendrait plus. Patatras, changement de cap avec la préversion 19042.421, distribuée récemment dans le canal Bêta.

Ce qu’était la 20H2 jusqu’à présent