Le nouveau gouvernement annoncé : pas de ministère du numérique, Roselyne Bachelot à la culture

Vendredi, Édouard Philippe remettait la démission du gouvernement, accepté par le Président de la République. Jean Castex était nommé dans la foulée. Sa nouvelle équipe est officialisée. L'ensemble des secrétaires d'État, périmètres et la composition des cabinets restent à découvrir.

Trois ans après un premier remaniement et deux ans avant la présidentielle, le gouvernement est en partie renouvelé. Une équipe organisée autour de Jean Castex pour suivre le « nouveau chemin » évoqué par Emmanuel Macron. Comme le veut la tradition, c'est Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée qui est venu en officialiser la liste.

Si certains avaient appelé à la création d'un ministère du numérique, ce ne sera pas pour cette fois. Bercy sera toujours aux manettes, Bruno Le Maire reste ministre de l'Économie, des Finances... et de la Relance. L'ensemble des périmètres et autres secrétaires d'État ne seront détaillés que d'ici quelques jours, on ne sait donc pas encore si Cédric O sera remplacé, et si oui par qui. Agnès Pannier-Runacher est désormais ministre déléguée chargée de l'industrie.

Exit Franck Riester à la culture, passant au commerce extérieur. Il est remplacé par Roselyne Bachelot qui a déjà été trois fois ministre à l'époque de Jacques Chirac, puis de Nicolas Sarkozy. Plus récemment, elle était intervenue dans différents médias, tant comme chroniqueuse qu'animatrice. Elle sera en charge du projet de loi sur l'audiovisuel et donc la création de l'Arcom.

L'intégralité des nominations devrait être disponible sur le site du gouvernement d'ici peu.