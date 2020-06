Commission Copie privée : imbroglio au Conseil d’État sur l’absence des consommateurs

Le 25 mai, deux organisations professionnelles ont vainement demandé au Conseil d’État de purger le problème de l’absence répétée de représentants des consommateurs en Commission Copie privée. La juridiction administrative a rejeté leur requête, non sans interprétation audacieuse.

Alors que depuis des mois, plusieurs représentants des consommateurs ne siègent plus au sein de l’instance chargée d’établir les barèmes de la redevance, le président refuse coûte que coûte de les déclarer démissionnaires.

Pourquoi ? Certes, si le Code de la propriété intellectuelle impose de déclarer d’office démissionnaire un membre par trois fois absent, sans motif valable, cette mortuaire décision ne pèse selon lui que sur les personnes désignées par les organisations représentées. Non sur les organisations elles-mêmes.

Résultat ? D’un côté, la majorité des consommateurs ne siègent plus autour de la table, estimant leur présence aussi décorative qu’inutile. De l’autre, le président Jean Musitelli décide que les travaux peuvent poursuivre comme si de rien n’était.

Et quels travaux ! Les ayants droit souhaitent en effet qu’à l’avenir, les disques durs nus et les ordinateurs fixes tombent désormais dans le périmètre de la redevance qu’ils perçoivent. Vingt ans plus tôt, une première tentative avait provoqué une levée de boucliers. En janvier 2001, la ministre de la Culture Catherine Tasca, qui la défendait, fut désavouée par Lionel Jospin, premier ministre. Aujourd'hui, les ayants droit bénéficiaires sont désormais proches de ce Nirvana rémunérateur.

Retour en 2020. Juridiquement, l’instance doit se prononcer à la majorité des membres présents. Or, si les ayants droit disposent de 12 voix sur les 24, ils sont assurés de transformer leurs doux vœux en trébuchante réalité, puisque quatre des six représentants des consommateurs sont partis se confiner ailleurs.

Une Commission déséquilibrée, les ordinateurs sur le grill