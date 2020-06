Cyberhaine : deux nouvelles contributions adressées au Conseil constitutionnel

Les portes étroites s’enchainent sur la loi Avia, actuellement auscultée par le Conseil constitutionnel. Au tour du Syndicat de la Magistrature, du Syndicat des avocats de France, de la Ligue des droits de l’Homme, d’AIDES et de l'association de juristes « Aeon ». Panorama des arguments.

Après TECH IN France, Wikimédia France, la Quadrature du Net, l’Electronic Frontier Foundation, la French American Bar Association, Nadine Strossen, professeure de droit constitutionnel et ancienne présidente de l'American Civil Liberties Union, deux nouvelles contributions ont été adressées au Conseil constitutionnel visant la loi Avia.

Intérêt de ces deux derniers apports ? La mise en lumière de nouvelles et possibles contrariétés au regard des textes fondamentaux. L'association de juristes Aeon, qui a pour objectif notamment « la promotion de la réflexion et de la recherche en matières juridique, éthique, philosophique, sociologique et économique », considère ainsi que le texte porté par la députée Laetitia Avia porte atteinte au principe du contradictoire et au droit au recours effectif.

Une atteinte au principe du contradictoire

Le droit pour chacun de pouvoir contester une décision est l’un des socles de la démocratie. Il permet de lutter contre l’arbitraire et « aux justiciables d’avoir confiance dans la motivation de la décision rendue, et donc d’accepter les conséquences de la décision, même si celles-ci sont défavorables, car la procédure qui l’a vue naître est reconnue comme équitable », écrit Aeon dans son intervention volontaire.

Quel rapport avec la loi Avia ? En 2004, la loi sur la confiance dans l’économie a organisé l’obligation pour les hébergeurs de retirer des contenus illicites. Une transposition de la directive de 2000 sur le commerce électronique. Ainsi, si un tel intermédiaire peut recevoir une demande de retrait (une notification) venant d’un internaute, cette demande doit être accompagnée de « la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté ».

Selon le résumé dressé par l'association, la loi « impose aux demandeurs à un retrait de contenus qu’ils justifient avoir a minima tenté de contacter l’auteur de ces contenus, et donc d’avoir tenté de régler le différend directement auprès de l’auteur des contenus ».

16 ans plus tard, la loi Avia fait sauter le préalable de cette tentative de contact entre l’auteur d’un propos et l’internaute, du moins pour certaines infractions. Ce que regrette Aeon. Cette exception concerne notamment la notification des contenus d'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, aux crimes contre l’humanité, aux génocides.

S’y ajoutent les injures commises envers une personne ou un groupe de personnes « à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ainsi, que celles commises à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou d’handicap.

Durant les débats, il avait été exposé la nécessité de ne pas obliger une victime potentielle à contacter celle qu’elle accuse d’infraction en ligne. Sachant que d’autres peuvent aussi signaler ces contenus sans endosser la casquette de victime…

Une atteinte au droit au recours effectif