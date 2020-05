Loi Avia : les critiques de Wikimédia France adressées au Conseil constitutionnel

Après les sénateurs LR et centristes, TECH IN France, au tour de Wikimédia France de frapper à la porte du Conseil constitutionnel. L’association nous a alertés hier qu’elle avait déposé une « porte étroite », et donc une contribution extérieure pour soulever différents points d’inconstitutionnalité de la loi contre la cyberhaine en ligne.

C’est au plus tard le 18 juin que le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur la loi Avia. Un texte qui obligera les plateformes à retirer à délai fixe une série de contenus. Ce retrait devra s’opérer en 24 heures (contenus dits « haineux », comme le racisme, le harcèlement sexuel, et même les contenus pornographiques, parce qu’accessibles aux mineurs) ou 1 heure (les contenus pédopornographiques ou terroristes).

Dans une contribution adressée au Conseil constitutionnel, Wikimédia France, représentée par Me Alexis Fitzjean Ó Cobhthaigh, estime que cette loi « méconnait la liberté d’expression, de communication des pensées et des opinions garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789 ». Une critique déjà partagée par les sénateurs, auteurs de la saisine initiale, tout comme l’association TECH IN France, qui représente plusieurs acteurs de l’industrie.

« Les obligations de retrait en une heure et en 24 heures portent une atteinte à la liberté d’expression, de communication des pensées et des opinions qui n’est nullement nécessaire, radicalement inadaptée et manifestement disproportionnée » insiste l’antenne française de l’encyclopédie libre.

Pas nécessaire, pas adapté, pas proportionné