StopCovid : la lettre d'Édouard Philippe aux sénateurs

Le débat sur StopCovid et autres « innovations numériques dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19 » sera organisé au 27 mai à l’Assemblée nationale et le lendemain au Sénat. Dans un courrier adressé au Président du Sénat et aux sénateurs, Édouard Philippe revient sur le sujet. Next INpact dévoile cet échange.

L’application de suivi de contact, bientôt une réalité ? Rien n’est encore sûr du côté du Premier ministre. « La décision de déployer l’application StopCovid n’est pas encore prise » écrit le locataire de Matignon aux sénateurs.

Dans la missive dévoilée ci-dessous, Édouard Philippe indique avoir demandé à Cédric O de communiquer « un dossier y apportant les réponses du gouvernement, notamment sur les plans sanitaire, technique et juridique ». Sans attendre ce dossier, que les sénateurs n’ont pas encore eu à cette heure-ci, le Premier ministre rappelle que l’application serait fondée « sur le volontariat » et même « l’anonymat ».

Ainsi, « chacun serait libre de l’installer comme de la désinstaller, mais aussi d’en auditer le code source, dont une partie a d’ores et déjà été publiée, afin de s’assurer du respect de ces principes, nécessaire à l’efficacité de la démarche ». Personne, « pas même l’État », n’aura « la possibilité d’identifier les individus qui ont été tests positifs au Covid-19 ni ceux avec lesquels un contact rapproché a été relevé par l’application ».

Une application déjà testée avec les opérateurs de transport

L’application est désormais en « phase finale ». Elle a été testée en laboratoire. Ses résultats seraient « prometteurs ». Des tests ont lieu maintenant « dans les conditions du réel, avec l’appui d’opérateurs de transport ».

Alors que les débats et le vote sont prévus cette semaine et que le Premier ministre n’a toujours pas pris de décision, on apprend qu'un projet de décret a même été adressé au Conseil d’État. Enfin, d’autres mesures sont annoncées par la même occasion. Elles seront discutées lors des débats au Parlement. Édouard Philippe annonce :

Un tableau de bord sur le site du gouvernement « faisant la transparence en particulier sur l’évolution de l’épidémie » et sur « les instruments déployés pour limiter l’impact de la crise sanitaire »

La publication de ressources numériques de partages d’information et de mise en relation (orientation des patients, téléconsultation, services aux soignants, solidarités numériques)

La mobilisation des données au service de la recherche (on pense en particulier au Health data hub, hébergé sous les solutions Microsoft)

Développement « d’un système d’information complexe » pour « outiller notre dispositif de dépistage et avec lequel s’articulerait l’application StopCovid »



La lettre adressée par le Premier ministre aux sénateurs