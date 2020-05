« Contact tracing » : on (re)fait le point sur les problèmes avec le Bluetooth

Les applications de contact tracing ont recours au Bluetooth pour estimer la probabilité d'avoir été trop longtemps à proximité d'une personne contaminée par le coronavirus. Des scientifiques ont donc cherché à identifier sa faisabilité, et les problèmes que cela pourrait poser. Et ils sont encore plus nombreux que ceux qui avaient jusque là été identifiés.

Présentées comme une des mesures associées au déconfinement, les applications de contact tracing posent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions, écrivions-nous dans le premier article consacré à la question.

« Nous ne sommes pas certains de réussir à franchir toutes les barrières technologiques, car le Bluetooth n’a pas été prévu pour mesurer des distances entre les personnes. Nous ne déciderons que plus tard de l’opportunité de déployer ou non une telle application », reconnaissait d'ailleurs Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui défend le projet d'applications StopCovid ce mercredi 27 à l'Assemblée nationale, demain au Sénat.

Après les craintes de Jaap Haartsen (inventeur du Bluetooth), Sven Matthison (co-inventeur) avait lui aussi exprimé ses réserves. Dans un entretien accordé à The Intercept, il revient sur « l'incertitude de la mesure de détection, c'est-à-dire comment peut-on évaluer la distance à un autre dispositif Bluetooth Low Energy (BLE)...».

Sa « principale préoccupation est que beaucoup (de personnes qui ne sont pas des spécialistes de la radio) ne sont pas conscients de la grande variabilité de la puissance du signal par rapport à la distance de contact », d'où l'intérêt de recherches visant à évaluer la pertinence et la probabilité que de telles applications puissent fonctionner, et à quelles conditions.

Dans un article préprint publié début mai, Douglas J. Leith et Stephen Farrell, chercheurs au Trinity College de Dublin, ont évalué le potentiel du Bluetooth en matière de détection de proximité. Pour cela, ils ont effectué de nombreux tests avec OpenTrace, modèle open source de TraceTogether, application utilisée à Singapour, pionnière du genre.

Sur GitHub, Open Trace avait documenté la complexité de la calibration des téléphones, alors que la puissance du signal varie fortement en fonction du modèle, de la marque et des composants du terminal, comme on peut le voir dans le schéma suivant. Ils avaient pourtant été placés en chambre anéchoïque (ou « chambre sourde »), dont les parois absorbent les ondes sonores ou électromagnétiques, de sorte de ne pas perturber les mesures.

Or, les expériences des deux chercheurs montrent que ladite puissance, censée permettre d'estimer la mesure de la proximité entre deux terminaux et donc la distance ainsi que le risque de potentielle contamination, dépend de nombreux autres facteurs. À commencer par l'endroit où se situe le téléphone et la position du corps de son détenteur, qui interfèrent eux aussi dans la propagation des ondes.

Les chercheurs ont effectué des mesures avec une personne à 1 mètre de distance. Elle avait son téléphone dans la poche avant gauche de son pantalon (ou dans un sac à main) et se tenait de face, de dos, de profil droit ou gauche. Résultat : la puissance du signal différait suivant la position.

En l'espèce, le signal est le plus fort lorsque la personne fait face à autre terminal, ce qui correspond de fait à un risque potentiellement accru de transmission du virus par rapport au fait d'être de profil ou de dos. Pour autant, le fait de porter son téléphone dans la poche arrière de son pantalon (plutôt que dans la poche avant) peut faire croire à un terminal Bluetooth que l'on est à 10 mètres, alors qu’il n'est pourtant qu'à 1 mètre.

C’est la démonstration proposée par d‘autres chercheurs dans cette vidéo :

Dans un supermarché, 1 mètre peut être égal à 2 mètres