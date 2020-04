Covid-19 : pourquoi le « contact tracking » ne fonctionnera (probablement) pas

Présentées comme une solution devant mener à la fin du confinement, les applications de « contact tracking » posent plus de problèmes qu'elles n'apportent de solutions. Ce, même si elles permettent d'anonymiser, de façon décentralisée, les données collectées. Un cas d'école de « solutionnisme technologique ».

Le tableur collaboratif mis en place pour répertorier les mesures et projets de surveillance destinés à endiguer la pandémie de Covid-19 compte d'ores et déjà plus d'une centaine d'entrées, dont près d'une quinzaine d'applications de de « suivi de contacts » (« contact tracing » ou « contact tracking ») des malades, celles dont on parle le plus.

Après qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, s’y soit déclaré hostile, au nom de la défense des « libertés publiques et fondamentales », et parce que « cela n’est pas la culture française », abondait son collègue de l’intérieur, Christophe Castaner, le gouvernement s'est finalement déclaré favorable à un tel suivi numérique de la population.

Dans deux entretiens au Monde, Olivier Véran et le secrétaire d’Etat chargé du numérique et Cédric O, ont en effet annoncé que le gouvernement planchait sur un projet piloté par l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) et baptisé « StopCovid ».

Il vise à « développer une application qui pourrait limiter la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission. L’idée serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec un malade testé positif afin de pouvoir se faire tester soi-même, et si besoin d’être pris en charge très tôt, ou bien de se confiner », explique Cedric O.

Les modalités de fonctionnement de cette application, qui ne sera pas prête avant plusieurs semaines, sont encore à l’étude. Toutefois, les deux membres du gouvernement ont apporté des précisions :

« Lorsque deux personnes se croisent pendant une certaine durée, et à une distance rapprochée, le téléphone portable de l’un enregistre les références de l’autre dans son historique. Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact avec cette personne sont prévenus de manière automatique »

« L’application ne géolocalisera pas les personnes. Elle retracera l’historique des relations sociales qui ont eu lieu dans les jours précédents, sans permettre aucune consultation extérieure ni transmettre aucune donnée. Ce n’est pas une application qui trace vos déplacements, c’est une application qui permet d’indiquer aux personnes que vous avez croisées pendant un temps long qu’elles ont, éventuellement, rencontré un cas positif au SARS-CoV-2 ».

Le groupe de travail se focalise dès lors sur l’utilisation de la technologie sans fil Bluetooth, capable de détecter si un autre téléphone mobile équipé de cette même application se trouve à proximité immédiate. Si certains chercheurs estiment que ces applications pourraient être utiles lors du déconfinement des populations pour éviter une flambée épidémique, il n’est pas prévu pour autant qu’elle se substitue au confinement.

De plus, comme le précisait Cédric O, « nous ne sommes pas certains de réussir à franchir toutes les barrières technologiques, car le Bluetooth n’a pas été prévu pour mesurer des distances entre les personnes. Nous ne déciderons que plus tard de l’opportunité de déployer ou non une telle application ».

La possible usine à gaz vient, par ailleurs, de se doter d'un nouvel étage : au vu de la profusion de projets similaires en Europe, la Commission européenne a en effet annoncé qu'elle harmoniserait leur utilisation, « de manière à ce qu'il n'y ait pas de trop grande fragmentation des solutions utilisées et que l'on s'assure du respect du RGPD et de la directive e-privacy ».

L'objectif serait de fournir une boîte à outils en faveur d'une approche paneuropéenne à l'égard des applications mobiles, en concertation avec le Comité européen de la protection des données, « permettant de modéliser et de prévoir l'évolution du virus au moyen de données de localisation mobile anonymisées et agrégées ». Utilisées aux fins de « contact tracing », elles seront aussi transmises au Centre commun de recherche (JRC) à des fins de traitement et de modélisation.

Une dépense inutile pour une technologie inefficace ?

Depuis, l'essentiel du débat porte sur les risques d'atteinte à la vie privée que cette application pourrait poser alors que les termes du débat semblent souvent bien mal posés, ni compris.

Gabriela Zanfir-Fortuna, du think tank Future of Privacy (FPF), souligne ainsi que « le RGPD n'est pas un règlement portant sur la protection de la vie privée, mais un loi sur la protection des données », et que ce cadre légal est tout à fait à même d'éviter que ce type d'application n'entraîne une « surveillance de masse » de la population.

De plus, des ressources compilées par FPF en passant par les 8 questions que se posent le Computational privacy group, les 10 « exigences » du Chaos Computer Club allemand, l'avis du Comité national pilote d’éthique du numérique, le mémo d'Algorithm Watch sur les systèmes de prises de décision automatisées (entre autres), on ne manque pas de recommandations et réflexions à ce sujet.

Pour autant, le débat devrait moins relever de questions ayant trait à la vie privée qu'au sujet de ce « solutionnisme technologique » posant plus de problèmes qu'il n'en résout. À l'instar de la vidéosurveillance par exemple, le risque n'est pas tant le spectre d'un potentiel « Big Brother » que d'une dépense inutile dans une technologie inefficace.

Le nom même de l'application, StopCovid, pose problème, laissant accroire (et donc à tort) que le traçage numérique de tout ou partie d'une population permettrait de stopper une pandémie.

D'une part parce que, et comme l'a expliqué Cédric O, elle ne serait utilisée que sur une base volontaire et pourrait être « désinstallée à tout moment ». Ce, alors que pour être vraiment efficace, il faudrait qu’une « masse critique » de Français choisissent de l’installer, faute de quoi elle ne pourrait signaler qu’une infime partie des contacts « à risque ».

D'autre part, parce que les données seraient anonymisées, empêchant dès lors les épidémiologistes de pouvoir retracer les circuits de contamination, identifier les nouveaux clusters, patients asymptomatiques et super-propagateurs (ou super-spreaders) du virus qui contaminent bien plus que les autres.

Et enfin parce que les données qu'elles collectent ne sont pas suffisamment précises pour permettre à ce type d'applications de géolocalisation et de « contact tracing » de fonctionner correctement. A contrario, elles ne pourront que générer un certain nombre d'erreurs, de faux positifs et de faux négatifs, qui pourraient s'avérer contre-productives, générer de faux sentiments de sécurité, mais également de stigmatiser des personnes à tort.

Quand le tracking devient kafkaïen