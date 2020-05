Altice se porte bien et recrute des clients, mais prépare un plan de départs

Sur le premier trimestre de l’année, le chiffre d’affaires et la base de clients sur le fixe et le mobile d’Altice sont en hausse. Cela n’empêche pas la société d’annoncer un plan de départs chez NextRadioTV (BFM, RMC, 01, etc.) et se séparer de Libération… par anticipation pour le second trimestre ?

Après Orange, Iliad (Free) et Bouygues (Telecom) c’est au tour d’Altice de présenter son bilan pour le premier trimestre : « Le groupe a réalisé une solide performance au premier trimestre, dans ce contexte difficile. Altice France et Altice International ont enregistré une accélération de la croissance des revenus des services résidentiels, soutenue par de forts gains nets d'abonnés dans toutes les zones géographiques et tous les segments », affirme Patrick Drahi.

Si le groupe recrute de nouveaux clients sur le fixe et le mobile, les chiffres sont largement moins bons que ceux du trimestre précédent. Demi-teinte aussi sur le volet financier : le CA est en hausse, mais le groupe loupe de peu son consensus sur l’EBITDA, la dette est toujours très importante (plus de 30 milliards d’euros) et le cours de la bourse est en chute.

Dans ce climat de crise sanitaire, Altice a aussi décidé de lancer un important plan de restructuration pour NextRadioTV – avec un plan de départs volontaires, puis des licenciements si besoin – et de se séparer du quotidien Libération. L'entreprise se prépare à la 5G et des enchères pour le moment repoussées à une date inconnue.

Revenus en hausse, mais Teads et Altice TV souffrent de la crise