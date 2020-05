Bouygues : résultats en baisse, mais la branche Telecom se porte bien

Le groupe de BTP a publié son bilan pour le premier trimestre 2020 et note les « premiers effets de la pandémie de Covid-19 » : le chiffre d’affaires baisse de 9 % (7,219 milliards d’euros) contre 145 millions d’euros sur le résultat net, avec des pertes de 204 millions. Bouygues met néanmoins en avant sa « très solide » situation financière avec une trésorerie de 10,3 milliards d’euros, dont 4,1 milliards de cash.

De manière générale, « le Groupe estime la baisse de chiffre d’affaires liée au Covid-19 à environ 750 millions d’euros au premier trimestre 2020, dont 600 millions d’euros environ sur la France ». Dans le détail, « cette baisse s’explique par le quasi-arrêt des chantiers en France depuis mi-mars, le ralentissement ou l’arrêt des chantiers dans une dizaine d’autres pays, l’annulation progressive des campagnes publicitaires chez TF1 et la fermeture des boutiques chez Bouygues Telecom ».

Comme prévu, la société a eu recours à des mesures de chômage partiel en France, « pour environ un tiers des heures du mois de mars en moyenne chez Bouygues Construction et Colas ». Comme demandé par Bruno Le Maire : « le conseil d’administration a décidé de renoncer à proposer une distribution de dividende. Nous avons par ailleurs décidé avec mon frère Olivier de renoncer à 25 % de notre rémunération fixe et variable sur l’année 2020 », explique Martin Bouygues.

Sans surprise, la société s’attend à « un impact plus fort sur ses résultats et ceux de ses activités au deuxième trimestre ». Elle refuse pour le moment d’établir de nouveaux objectifs pour 2020 et « la suspension » de ceux de Bouygues Telecom à cause de « l’absence de visibilité sur les usages et les revenus issus du roaming ».

Toujours sur la partie télécom, « le parc forfait Mobile hors MtoM atteint 11,7 millions de clients à fin mars 2020, en hausse de 113 000 nouveaux clients depuis fin 2019. Le parc de clients FTTH atteint 1,1 million, grâce au gain de 117 000 nouveaux clients depuis fin 2019 ». L’entreprise revendique 4 millions de clients sur le fixe, en hausse de 47 000 sur trois mois.

Elle en profite pour faire le point sur l’utilisation de ses réseaux : « Par rapport à début mars, les usages Voix Mobile ont progressé de 50 % et les usages Data Fixe de 30 % ». La fermeture des frontières entraîne évidemment une baisse des revenus liés au roaming. Malgré tout, « le chiffre d’affaires de Bouygues Telecom ressort à 1 487 millions d’euros au premier trimestre 2020, en hausse de 2,5 % sur un an ». Les services sont en hausse de 10 % (1,205 million d’euros), les autres ventes baissent de 21 % (282 millions d’euros). La pandémie aurait un impact de 20 millions d’euros sur la branche Telecom.

Enfin, Bouygues en profite pour revenir très brièvement sur la cyberattaque dont il a été victime fin janvier : « À ce jour, les applications et services majeurs ont tous été restaurés »… mais qu’en est-il de ceux qui ne sont pas « majeurs » trois mois plus tard ? Ce n’est pas précisé, une fois encore.