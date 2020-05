Stockage en ligne, compatible S3, archivage : quel prix pour la conservation de vos données ?

Lorsque l'on cherche à préserver des données, on se confronte rapidement au besoin d'une sauvegarde « hors site ». Pour l'utilisateur moyen, cela passe le plus souvent par des services en ligne. Mais ceux ayant pignon sur rue sont-ils les plus intéressants et les moins chers ? C'est ce que nous avons cherché à vérifier.

Les principes à suivre pour éviter toute perte de données, même en cas de catastrophe, sont simples, connus et tiennent en deux mots : sauvegarde et redondance. Il faut disposer de plusieurs copies de vos fichiers, à plusieurs endroits.

La méthode dépend de quoi vous voulez vous protéger, mais les risques sont nombreux : outre votre HDD/SSD qui tombe en panne, on pense aux risques de vol, d'incendie, d'inondation et autres ransomwares. Tant de situations pouvant causer la perte de données essentielles, de vos souvenirs de famille à des documents nécessaires et plus ou moins confidentiels.

Mais contrairement à une grande entreprise, une PME ou un particulier n'ont pas forcément différents « sites » et les ressources pour établir des plans de continuité ou de reprise d'activité (PCA/PRA). Ils se tournent en général vers des services en ligne, proposant de la sauvegarde et/ou de la synchronisation à des tarifs plus ou moins raisonnables.

Des solutions que l'on peut utiliser en complément d'un NAS pour la sauvegarde et la redondance locale. Mais sont-ils le meilleur choix face à des solutions d'Object Storage compatible S3 ou de l'archivage pensé pour être très peu coûteux ?

Les outils de stockage en ligne grand public