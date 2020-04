Cryptomator 1.5 : un chiffrement pour le cloud, multiplateforme et... simplifié ?

Lorsque l'on utilise des services de stockage en ligne, on veut parfois protéger nos données des yeux indiscrets. Cryptomator est une application pensée avec cet objectif, qui vient de sortir dans une version retravaillée. Un outil intéressant, mais pas sans défauts.

Il y a près de trois ans, nous faisions le point sur différentes solutions permettant de chiffrer des données à stocker sur un NAS ou dans des services en ligne (Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, etc.). Dans la liste des solutions que nous avions alors analysées, il y en avait une qui cumulait plusieurs points forts : Cryptomator.

Open source, le logiciel était à la fois simple à prendre en main et multiplateforme. Il souffrait néanmoins de quelques défauts d'intégration, avec des performances parfois limitées. Depuis cette version 1.3, l'outil a évolué. En 2018 sortait la 1.4 ne misant plus principalement sur le protocole WebDAV. Deux ans plus tard, c'est la 1.5 qui voir le jour.

Mais dans la pratique, qu'est-ce que cela donne, et comment fonctionne Cryptomator désormais ?

Nouveau look pour une nouvelle vie