Flock se plie en quatre

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Chacun fait de son mieux en cette période de crise sanitaire. Des employés et sous-traitants d'Amazon, ceux en France étant à l'arrêt après une décision de justice donnant tort au géant américain sur sa gestion des risques et la prévention (entre autres). Mais aussi de nombreux commerçants et autres petites mains de notre quotidien.

Comme des journalistes, qui sont parmi ceux devant continuer d'assurer le service en cette période, pour tenter d'informer au mieux nos concitoyens, même si certains en font parfois un peu trop. Sans parler des élus qui pensent que c'est en subventionnant massivement la publicité que l'on va préserver l'avenir des médias, plutôt que des publicitaires.

Puis il y a ceux qui s'adaptent à ce qui nous attend. Apple qui lance un nouvel iPhone SE à « petit prix », une partie du monde politique qui voit dans cette crise une manière de renforcer encore un peu plus ses dérives sécuritaires, nécessitant de s'en prémunir, ou ces parents qui apprennent tout un tas d'astuce pour être au calme. Attention tout de même, la tendance des panneaux latéraux vitrés dans les boîtiers est de nature à vous faire perdre rapidement à cache-cache.

