Restriction, menace de suspension : l'affaire Amazon dans le détail

Hier, la décision du tribunal judiciaire de Nanterre a fait l’effet d’une bombe. Amazon se doit désormais de limiter ses activités aux seuls produits de première nécessité (aliments, médicaments, hygiène). Celle-ci envisage maintenant de suspendre ses activités. Retour sur l’ordonnance, explications à la clef.

L’affaire oppose l’Union Syndicale Solidaires à la SAS Amazon France Logistique. Alors que le confinement a été décidé le 17 mars, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi avaient adressé à Amazon des mises en demeure visant à prendre des mesures de prévention du risque covid-19. Certaines ont été levées, d’autres ont donné lieu à des lettres d’observation exigeant la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (mesures barrières, distanciation sociale, etc.).

Selon le Code du travail, l'employeur a en effet l’obligation de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’article L4121-2 en particulier l’oblige à suivre des principes généraux de prévention : éviter les risques, évaluer ceux ne pouvant être évités, les combattre à la source, adapter le travail au salarié, etc.

La même disposition lui demande également de « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ».

Les mesures prises par Amazon n’ont pas été jugées suffisantes par l’Union syndicale Solidaires qui a assigné Amazon France Logistique devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en référé.

Le syndicat a réclamé à titre principal l’arrêt de l’activité de ses entrepôts, parce qu’ils rassemblent plus de 100 salariés en un même lieu clos, simultanément. À titre subsidiaire, elle a réclamé l’arrêt de la vente et de la livraison des produits non essentiels (tout sauf l’alimentaire, l’hygiène et les médicaments), avec toujours l’idée de limiter le nombre de salariés sous le seuil précité. L’une ou l’autre de ces mesures ne devant être engagée que jusqu’à la mise en œuvre :

D’une évaluation des risques professionnels site par site,

De mesures de protection suffisantes et adaptées découlant de ces évaluations

D’outils de suivi des cas d’infection avérés ou suspectés et des mesures pour protéger les salariés ayant pu être en contact avec ces personnes.

Durant les échanges de pièces, l’USS a soutenu que chaque entrepôt Amazon rassemblait au minium 500 personnes, bien au-delà du seuil de 100 personnes fixé par l’arrêté du 14 mars 2020 Amazon a contesté cette affirmation ajoutant que l’interdiction des rassemblements de 100 personnes ne s’appliquait pas à elle « ni à aucune activité économique ou industrielle ». Elle ajoute avoir mis en place « de très nombreuses » mesures visant à assurer la distanciation sociale, ainsi que des outils de suivi.

Qu’a décidé la juridiction dans cette procédure de référé ? La juridiction a rapidement repoussé les demandes liées au seuil de 100 personnes, et décret en main, donné raison à Amazon. Celle-ci s’est ensuite et surtout concentrée sur la violation de l’obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés.

Des instances du personnel non associées à l’évaluation des risques