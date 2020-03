Délais de livraison : Amazon privilégie « les produits prioritaires »

La boutique en ligne affirme que ses activités se poursuivent, mais ajoute : « Compte tenu de la situation actuelle, nous accordons la priorité aux produits dont les clients ont le plus besoin. Certains autres produits peuvent être temporairement indisponibles, et les délais de livraison peuvent être plus longs que la normale ».

Les commandes sont toujours possibles, mais les délais peuvent augmenter significativement selon les produits. La société en profite pour revoir sa politique de retour : « si vous avez passé commande entre le 15 février et le 30 avril, vous aurez jusqu'au 30 mai pour retourner vos articles ».