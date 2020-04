iPhone SE (2020) : écran Retina HD de 4,7", puce A13 et 64 Go de stockage à partir de 489 euros

Apple vient de dévoiler de son iPhone SE de seconde génération… qui ressemble furieusement à un iPhone 8 (un comparatif est disponible ici) avec certaines caractéristiques techniques revues à la hausse et un tarif en baisse.

L’écran est exactement le même, comme les dimensions et le poids des deux smartphones. Ils sont également certifiés IP67. Les caméras avant et arrière restent les mêmes, mais avec des fonctionnalités logicielles supplémentaires sur l’iPhone SE 2020.

Le cœur du smartphone évolue par contre dans le bon sens : la puce A11 laisse sa place au même SoC A13 Bionic que les iPhone 11. Du Wi-Fi 6 et Touch ID de seconde génération sont également de la partie. Tous les détails se trouvent par ici.

Le nouvel iPhone SE est vendu à partir de 489 euros, contre 539 euros pour l’iPhone 8 qu'il remplace. Comptez 539 euros pour 128 Go de stockage et 659 euros pour 256 Go. La version Red est lancée en même temps que les autres.

Les précommande ouvriront demain à 14h et la disponibilité est prévue pour le 24 avril.