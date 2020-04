L’autre versant des classes virtuelles : « piratages », intrusions, insultes et menaces

Enseignants et élèves peuvent maintenir un lien en cette période de confinement grâce aux classes virtuelles. Mais le dispositif proposé par le CNED montre ses limites face aux intrusions, le « pirater » étant aussi simple que de copier/coller un lien.

Depuis lundi 16 mars, les écoles, collèges, lycées et université sont fermés afin de limiter la propagation du virus SARS-Cov-2 responsable de la pandémie Covid-19. Une annonce qui a pris tout le monde de court, en témoignent les nombreux retours que nous avions compilé à l’époque.

Pour compenser la fermeture des établissements scolaire, une continuité pédagogique a été mise en place – tant bien que mal – afin que les élèves puissent continuer à travailler de chez eux. Les outils numériques ont donc été mis à contribution, avec de nombreux couacs lors du lancement.

Les ENT par exemple ne tenaient pas la charge : élèves, professeurs et parents avaient régulièrement du mal à s’y connecter. Dans des académies, collèges et lycées, des créneaux horaires ont parfois été mis en place pour tenter de limiter la casse... ou tout du moins le nombre de connexions afin de soulager les serveurs.

Plus de trois semaines plus tard, les choses rentrent doucement dans l’ordre… si l'on peut parler d’ordre dans l’état actuel des choses. Dans le même temps, les « classes virtuelles » – ou « Ma classe à la maison » – se multiplient, avec leur lot d’intrusions et de trolls, faute généralement de pouvoir en restreindre l’accès.

« chahut numérique, trollage et parfois […] insultes ou menaces »