Émission d’ondes : le OnePlus 6T flashé au-dessus de la limite légale

Le OnePlus 6T émettait trop d’ondes et le fabricant a donc déployé un correctif pour repasser sous la limite légale du DAS, avec une baisse générale sur les différentes fréquences. Parallèlement, le gouvernement veut rendre la loi plus stricte.

Dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, l’Agence nationale des fréquences effectue des mesures indépendantes sur les téléphones mis en vente en France. Via un laboratoire indépendant payé par ses soins, elle vérifie ainsi que le niveau d’émission est conforme à la réglementation en vigueur.

Actuellement il est question de 2 W/kg pour les DAS tronc et tête. Dès le 1er juillet 2020, ces deux éléments seront rejoints par le DAS membres avec une limite à 4 W/kg cette fois-ci. Environ une centaine de smartphones sont ainsi vérifiés chaque année par l’ANFR (la procédure est détaillée par ici), avec parfois de vilains petits canards dans le lot. C’est le cas du OnePlus 6T, et la société chargée de sa mise sur le marché a donc été sommée de remédier à la situation.

Pendant ce temps, le gouvernement souhaite une évolution de la réglementation avec des mesures au contact (au lieu de 5 mm aujourd’hui) et voudrait une démarche volontaire des fabricants pour déployer des mises à jour… mais ce n’est pas gagné.

OnePlus 6T : une mise à jour corrective pour baisser le DAS

Le OnePlus 6T a été flashé à 2,56 W/kg sur le DAS tronc, largement au-dessus des 2 W/kg imposés par la loi. Le fabricant a déployé une mise à jour corrective et le DAS maximum n’est désormais plus que de 1,17 W/kg. L’analyse des rapports détaillés des résultats permet d’en apprendre un peu plus sur le problème.