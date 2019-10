Exposition aux ondes (DAS) : l'ANSES alerte et veut changer les règles

L'ANSES vient de publier un épais rapport sur les « effets sanitaires éventuels liés aux valeurs élevées de DAS de téléphones mobiles portés près du corps ». L'Agence émet des recommandations, souhaite que les mesures se fassent désormais au contact (0 mm) et appelle à la prudence face à l'utilisation des smartphones.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel important sur le débit d'absorption spécifique, ou DAS. Le ministère des Affaires sociales et de la Santé explique qu'il « représente le débit avec lequel l’énergie produite par un équipement, par exemple un téléphone mobile, est absorbée par unité de masse du tissu du corps ou plus concrètement la quantité d’énergie absorbée par l’organisme sous forme de chaleur par unité de temps. Le DAS est mesuré sur l’ensemble du corps ou sur une de ses parties et s’exprime en watts par kilogramme (W/kg) ».

DAS : en 2016, la directive « RED » vient mettre un peu d'ordre

En France, l'Agence nationale des fréquences (ANFR) prélève dans le commerce des smartphones afin de vérifier qu'ils respectent bien la législation en vigueur. Le DAS maximum est de 2 W/kg pour la tête et le tronc, comme défini dans la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.

Mais il existait un certain flottement avec cette directive : les constructeurs pouvaient choisir une distance allant de 0 à 25 mm pour leurs mesures. Or, plus un appareil est proche du sujet, plus le DAS est important. Un smartphone mesuré à 25 mm peut donc être en dessous de la limite réglementaire, mais passer au-dessus à 5, 10 ou 15 mm. Bien évidemment, les constructeurs en profitaient parfois pour effectuer leurs mesures à la plus grande distance possible.

En 2016, un changement important est arrivé avec la directive RED afin de mettre un peu d'ordre et de cohérence : la distance réglementaire était fixée à 5 mm pour le DAS tronc. Résultat, des smartphones anciennement conformes pouvaient ne plus l'être. Commercialisés avant son entrée en vigueur, ils n'étaient donc pas inquiétés. Nous ne reviendrons pas en détail sur ce sujet, déjà largement abordé dans notre triptyque sur le DAS.

Lire notre dossier sur le #PhoneGate, le DAS et la publication des rapports de l'ANFR :

Existe-t-il un danger avec des smartphones mis en vente avant 2017 ?

C'est dans ce contexte que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a été saisie par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la Direction générale de la santé (DGS) d'une « demande d’appui scientifique et technique relative à la caractérisation de l’exposition réelle des populations aux émissions des équipements radioélectriques utilisés près du corps et relative au développement d’un indicateur d’exposition ».

En clair, il est demandé à l'Agence de vérifier si les valeurs de DAS dépassant les 2 W/kg relevées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) dans ses mesures de 2012 à 2016 « sont susceptibles de provoquer des effets sanitaires, en distinguant les populations adultes et enfants ». Pour justifier cette séparation, l'ANSES explique que ces derniers « peuvent être plus exposés que les adultes, en raison de leurs spécificités morphologiques et anatomiques et de la nature des tissus ».



« Hall of Fame » des DAS mesurés par l'ANFR

Au nom du principe de précaution, l'ANSES répond par l'affirmative, détaille ses raisons et formule des recommandations. Elle milite également pour réduire la distance des mesures de 5 à 0 mm afin de mieux coller à l'usage des téléphones aujourd'hui.

Système nerveux, fonctions cognitives : des « éléments de preuve limités »