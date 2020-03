Les conjectures mathématiques et l’informatique

Pour cette 9e semaine des mathématiques, le CNRS propose un tour d’horizon de conjectures mathématiques. On les soupçonne d’être vraies, mais elles n’ont pas été démontrées. Cela ne les empêche pas d’avoir des conséquences sur notre vie numérique. N’ayez pas peur, le sujet est accessible et compréhensible par tout le monde… dans l’ensemble.

Cette semaine restera certainement dans les anales comme celle de l’annonce de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et université en France pour une durée indéterminée à cause de la pandémie Covid-19. Dans un registre différent, c’est aussi la semaine des mathématiques organisée par le ministère de l’Éducation nationale.

Cette 9e édition a débuté lundi 9 mars et se terminera dimanche, avec le Pi Day sur l’avant-dernier jour. Demain nous serons en effet le 14 mars, soit le 3.14 pour reprendre l’écriture des Américains, ce qui correspond aux trois premiers chiffres de Pi. Il s’agit pour rappel d’un nombre irrationnel – son écriture décimale n’est ni finie ni périodique – que l’on soupçonne fortement d’être un nombre univers. Le CNRS lui a récemment consacré un article complet.

Quoi qu’il en soit, cette neuvième édition a pour thème : « Mettons en scène les mathématiques ». Tout un programme avait été préparé, mais il a lui aussi été touché par la pandémie. De nombreuses ressources sont néanmoins disponibles en ligne pour s’amuser avec les mathématiques (nous y reviendrons).

De son côté, le CNRS part « à l’assaut des grandes conjectures mathématiques » dans son Journal. Le centre national de la recherche scientifique compare les conjectures à « des « phares » qui guident les mathématiciens », ou à « des sommets à atteindre, mais pour y parvenir il faut se frayer un chemin et acquérir la connaissance la plus fine de tout ce qui se trouve sur sa route ». Depuis plusieurs années, l’informatique vient aussi en aide aux mathématiciens et vice-versa.

Des énoncés simples pour de mystérieuses et complexes conjectures