Covid-19 : pourquoi l’OMS parle d’une pandémie ?

C’est fait, la maladie Covid-19 est désormais une « pandémie » pour l’Organisation Mondiale de la Santé. Si le niveau de nouvelles contaminations se calme en Chine, il est en forte augmentation dans le reste du monde. Il n‘y a pour autant pas plus de raison de paniquer qu’avant, explications.

Depuis le début de la propagation de la maladie Covid-19, l’Organisation mondiale de la Santé évoque une épidémie. Alors que sa propagation prenait de l’ampleur dans le monde, l’OMS s’était jusqu’à présent refusée à la désigner comme une pandémie, malgré la pression de certains médias et acteurs du monde politique.

« Il ne faut pas se précipiter et déclarer une ‎pandémie sans une analyse soigneuse et lucide des faits », expliquait l’organisation. Elle a néanmoins précisé à plusieurs reprises qu'elle utiliserait ce terme « ‎s'il décri[vait] bien la situation ». L’organisation expliquait alors que le faire « sans précaution n'apporte aucun avantage tangible, mais présente, en revanche, un risque important, celui d'amplifier inutilement et sans raison la peur et la stigmatisation et de paralyser les systèmes. Ce pourrait aussi être interprété comme le signe que nous n'arrivons ‎plus à contenir le virus, ce qui n'est pas vrai ».

Hier lors d’un discours, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus (directeur général de l’OMS) a finalement sauté le pas : « Nous sommes à la fois profondément préoccupés par les niveaux alarmants de propagation et par la gravité, ainsi que par les niveaux alarmants d'inaction. Nous avons donc estimé que Covid-19 peut être qualifié de pandémie ».

C'est tout sauf une surprise puisque deux jours auparavant (lundi 9 mars), il indiquait que « la menace d’une pandémie [était] bien réelle ». Dans tous les cas, c’est une première dans l’histoire de l’Organisation Mondiale de la Santé qui « n'av[ait] jamais vu de pandémie déclenchée par un coronavirus ».

Mais que désigne exactement le terme « pandémie » et pourquoi l’OMS a-t-elle décidé de sauter le pas le 11 mars ?

Nous sommes face à la « propagation mondiale d’une nouvelle maladie »