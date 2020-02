Disney+ intègre gratuitement certains abonnements Canal+, le pack Ciné Séries grimpe de 2 euros

Dans un mois, Disney+ intégrera l'offre de Canal+ en remplacement de l'actuelle chaîne Disney Cinéma. Une transition qui se fera sans hausse de prix pour certains abonnés, contactés par email. Et pour les nouveaux ? À y regarder de près, leur tarif a déjà été augmenté, de nouveaux tarifs devant être dévoilés le 16 mars.

Netflix est un géant mondial. Le service de SVOD comptait au quatrième trimestre 167 millions d'abonnés, dont 100 millions à l'international et près de 7 millions en France selon ses derniers chiffres. Autant dire que les nouveaux concurrents, tout Apple ou Disney qu'ils soient, ont du pain sur la planche.

Et pour cause, ils démarrent de zéro. Pour se mesurer à un tel mastodonte, il leur faut donc faire de l'acquisition et vite. Et ils le savent, même le meilleur des catalogues n'y suffira pas seul. Pour les deux entreprises, la stratégie est donc claire : dans un contexte où Netflix revoit ses prix à la hausse, il faut frapper fort.

Une bataille de croissance s'enclenche, à tout prix