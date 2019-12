Disney+ sera bien partenaire de Canal+ en France

Dans une interview commune aux Echos, Kevin Mayer et Maxime Saada ont annoncé les grandes lignes de leur association, le lancement de la plateforme de SVoD américaine étant attendue chez nous le 31 mars 2020.

Disney+ intègrera bien l'offre de Canal+, sans que l'on sache encore dans quelles conditions exactement. La filiale de Vivendi sera également en charge de la distribution exclusive du service auprès d'opérateurs tiers tels que les FAI.

Une position qu'elle assure déjà pour d'autres, comme beIN Sports. Une manière de toucher rapidement un grand nombre de clients potentiels, tout en se reposant sur un acteur local pour assurer l'essentiel des démarches.

Bien entendu, il sera également possible de s'abonner à Disney+ directement via son site ou ses applications, mais cette intégration à diverses offres tierces devrait lui permettre de gagner rapidement des parts de marché.

Canal+ et Disney sont des partenaires de longue date, le premier distribuant les chaînes et contenus du second via ses abonnements depuis des années. Il était donc logique qu'ils trouvent un tel terrain d'entente.

Ce partenariat perdure d'ailleurs, Canal+ continuera de diffuser les films du groupe Disney (dont Marvel, Star Wars, Pixar, Fox) en première exclusivité, distribuant ses chaînes, dont certaines en exclusivité.

Canal+ a revu sa stratégie ces derniers mois, voulant se présenter comme un acteur central de l'offre de contenus en France, plutôt que comme un concurrent. Le tout avec une politique plus agressive dans certains secteurs comme le sport, où le groupe a remporté de nombreuses victoires ces dernières semaines.