Quelques jours avant son lancement aux États-Unis, la société avait annoncé que son service de streaming débarquerait en France le 31 mars.

C’est via un tweet et une mise à jour de son site, que Disney indique désormais que le lancement aura lieu une semaine plus tôt dans l’hexagone, le 24 mars. Pour rappel, les tarifs seront de 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.